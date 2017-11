Parchezi cum vrei, ieși cum poți



Cam asta ar fi regula după care se conduc conducătorii auto, care sunt nevoiți să-și parcheze mașinile în spatele fostei case de deservire socială „Speranța” din municipiul Ungheni. Acum câțiva ani, terenul respectiv era unul gol și lipsit de importanță, între timp acolo au fost construite diverse spații comerciale, iar acesta a devenit parcare pentru clienți. După privatizarea acelui teren și până în prezent agenții economici care își desfășoară activitatea aici nu au întreprins nicio măsură pentru a amenaja o parcare. Zilnic, zeci de conducători auto, dacă nu chiar și sute, sunt nevoiți să-și parcheze mașina în gropi cu roțile suspendate. Și asta din cauza faptului că terenul este extrem de denivelat. Și cum acolo nu există nicio regulă și niciun marcaj, fiecare parchează cum îi vine mai ușor și mai comod. Iar dacă ai norocul să vină vreun șofer fără cei 7 ani de acasă, s-ar putea să mai rămâi și blocat pe mult timp. Clienții vor condiții mai bune „Vin aici aproape zilnic. Îmi fac cumpărăturile la marketul ”Fourchette”. De fiecare dată când trebuie să-mi parchez mașina stau și mă gândesc: oare din atâția agenți economici nu se găsește nici unul să amenajeze puțin parcarea? Primăria, văd, nu-i condiționează, iar lor le este indiferent. Vor clienți, dar ce condiții le creează ei? Mai ales după ploi gropile de aici ne fac mari probleme nouă, conducătorilor auto. Sunt bălți și noroi peste tot, când mă cobor din mașină, trebuie să-mi iau galoșii. Și tomberoanele astea de gunoi, întotdeauna dau pe din afară. Gunoiul este împrăștiat peste tot. E rușinos să vezi așa ceva în centrul orașului”, s-a revoltat un șofer, care nu a dorit să se prezinte. Acesta tocmai încerca să-și parcheze mașina în acea zonă. Un proiect ar putea salva situația Intervievat referitor la problema parcării respective, Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni, ne-a comunicat că aceasta ar fi intrat deja de ceva timp în atenția autorităților locale. Conform spuselor lui, în adresa primăriei ar fi parvenit scrisori cu plângeri în această privință. „Lumea nu cunoaște că acolo de fapt este un teren privat și, evident, nu e corect să învinovățești primăria pentru că nu amenajează parcarea. Dar din moment ce proprietatea este privată noi nu avem dreptul să intervenim. Putem doar expedia înștiințări. De fapt, asta am și făcut. Am înaintat un proiect, în care i-am implicat și pe agenții economici din zonă. Ei s-au arătat dispuși să contribuie cu o sumă de 100000 de lei pentru amenajarea parcării. Dacă acest proiect se va realiza, vom afla în zilele următoare. Suma totală ar fi de aproximativ 900000 de lei și ar include asfaltarea terenului, începând de la intrarea de pe strada Mihai Eminescu, amenajarea, precum și iluminarea acesteia. Dacă vom pierde, nu ne vom opri aici, fiindcă suntem conștienți că până nu va fi cineva care să-i unească, ei nu vor putea face singuri nimic, întrucât banii pe care sunt ei dispuși să-i investească nu sunt suficienți pentru amenajarea parcării”, a mai precizat viceprimarul. Buget mic pentru cheltuieli mari Contactat de noi, Oleg Grosu, proprietarul marketului „Fourchette”, s-a abținut să ne dea detalii. Dânsul a precizat doar că dacă primăria ar câștiga proiectul respectiv el ar fi dispus să contribuie cu o mică parte la amenajarea parcării. Un alt agent economic, Mihai Habet, ne-a relatat mai multe. Proprietarul „Internet caffe” a precizat că problema referitor la parcare a fost discutată între cei 12 agenți economici din zonă. Din cauza faptului că cheltuielile erau prea mari, aceștia nu au reușit să ajungă la un numitor comun. După părerea lui, contribuția ar trebui să fie direct proporțională cu necesitatea, clientela, precum și veniturile fiecăruia. Dar cu această opinie nu au fost de acord unii agenți economici.

Menționăm că rezultatul proiectului îl vom afla peste câteva zile, iar dacă acesta va fi aprobat, parcarea din zona respectivă ar putea deveni cea mai frumoasă din municipiul Ungheni.

