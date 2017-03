Părinți informați – copii sănătoși



Tweet



Tweet

La centrul de instruire adin cadrul instituției noastre continuă actvitățile privind inițierea formatorilor din grădinițele din raionul Ungheni în problema de profilaxie și prevenire a traumatismului, inclusiv celui rutier și în condiții casnice printre copiii cu vărsta de 0-5 ani.

Menționăm faptul că, la instruirea educatorilor din instituțiile preșcolare este asigurată o prezentă exemplară, fapt ce demonstrează conlucrarea multidisciplinară de către actorii sociali din teritoriu. Recent, la 14 martie, s-a desfășurat deja a șasea instruire tematică. Specialiștii de la Direcția Educație aduc o contribuție deosebită în organizarea cadrului didactic, modul de implicare profesională în dialogul problemei de sănătate publică în aspect educații copii, interesul pentru actualitatea problemei abordate.

You can leave a response , or trackback from your own site.