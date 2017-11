Parohia din Semeni – o istorie bogată



Istoria satului Semeni a devenit mai bogată, datorită unei cărți lansate recent și intitulată „Istoria Parohiei Semeni”. Lucrarea prezintă etapele evoluției bisericii de acolo, încă din anul 1813. A fost tipărită la inițiativa protoiereului Valentin Gavriliță, actualmente parohul bisericii, care și-a dorit cu ardoare să scoată de sub tipare istoria reconstrucției acestui lăcaș sfânt.

„M-am gândit de mult timp să fac această carte în care să menționez ctitorii și donatorii acestei biserici. După ce în anul 1945 biserica a fost distrusă, în 1990 s-a început reconstrucția acesteia pe vechea temelie. Am ținut să menționez care au fost preoții, care au slujit aici încă de la începutul reconstrucției ei: Alexandru Jomir și Gheorghe Rusu. Din 1995, de când am devenit preot și până acum, s-au făcut multe lucrări. Cu susținerea enoriașilor din Semeni și Zagarancea, astăzi ne putem bucura de acest patrimoniu. Mi-am dorit ca toate eforturile de pănă acum să rămână scrise pentru urmașii noștri, ca ei să cunoască cu ce străduință a fost reconstruită biserica”, a menționat Valentin Gavriliță.

Lansarea cărțuliei s-a desfășurat la finalul Acatistului de dimineață în prezența enoriașilor și a lui Corneliu Prepeliță, editorul și președintele Asociației istoricilor „Nicolae Iorga” din raionul Ungheni. Dânsul a fost cel care a căutat în arhivă documente ce atestă valoarea istorică a lăcașului sfânt. Datorită acestuia, în paginile lucrării se regăsesc secvențe încă din perioada interbelică și până în prezent. Pe lângă remarcile pe care ni le-a făcut Corneliu Prepeliță referitor la conținutul lucrării, dânsul a ținut să mai facă încă una: „Locuitorii satului Semeni ar trebui să se simtă mândri cu un astfel de preot. Eu personal cunosc toți preoții din raion, am lucrat cu mulți și am vizitat multe biserici. Ceea ce am văzut la parohia din Semeni este cu adevărat remarcabil. Despre parohul Valentin Gavriliță am doar cuvinte de laudă. Puțini preoți am văzut să fie atât de dedicați bisericii”.

Cărțulia a fost tipărită în 300 de exemplare și are 50 de pagini. Câteva dintre acestea vor fi donate bibliotecii locale și gimnaziale. De asemenea, în cadrul lansării, prima carte a fost dăruită ctitorului Vladimir Rusu, responsabil de reconstrucția bisericii. Cu lacrimi în ochi bătrânul a afirmat cu mândrie că el a făcut această biserică. Menționăm că astfel de cărți mai au două biserici din raion – în Costuleni și Boghenii Vechi.

