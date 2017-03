„Partidul Nostru” a pierdut un consilier şi un primar



Ştefan Pirogan, ales în Consiliul Raional Ungheni pe listele Partidului Nostru (PN), a anunţat că trece la democraţi. Acest fapt a fost făcut public la şedinţa consiliului pe 23 februarie. Tot săptămâna trecută, Pirogan a publicat pe reţelele de socializare cererea sa de retragere din partid şi de aderare la Partidul Democrat din Moldova (PDM). „Din păcate, astăzi, Partidul Nostru, pentru care am candidat la ultimele alegeri, este tot mai departe de interesele oamenilor şi de problemele acestora”, se spune în anunţul acestuia.

Unicul primar din raion din partea PN, la sfârşitul lui 2016 a anunţat că se retrage în favoarea socialiştilor. Este vorba de Vladimir Garbuz din comuna Agronomovca. Edilul zice că, el fiind în PN, primăria nu a beneficiat de careva susţinere: „PN nu ne-a ajutat cu nimic. M-am sfătuit cu sătenii şi am decis să ne alăturăm echipei PSRM”.

Fostul coleg de partid al lui Ştefan Pirogan, Victor Granciuc, spune că nu cunoaşte motivele plecării din rândul formaţiunii politice şi nu a fost anunţat despre decizia acestora.

