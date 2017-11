Paza bună trece primejdia rea



La începutul lunii noiembrie Direcția Situații Excepționale Ungheni a demarat campania de informare a populației privind utilizarea corectă a sobelor și a altor aparate de încălzire în perioada sezonului rece. Lansată din necesitatea reducerii numărului de victime și a pagubelor materiale produse de incendiile în locuințe, campania își propune ca obiectiv informarea preventivă a populației pentru adoptarea unei atitudini mai responsabile față de siguranța noastră, cât și a celor din jur. Cele mai vizate categorii de populație în cadrul acestei acțiuni sunt invalizii, familiile cu mulți copii și bătrânii singuratici. Primele localități rurale unde au mers reprezentanții direcției au fost comuna Buciumeni și satul Cetireni. În orașul Ungheni aceste acțiuni se desfășoară deja a doua săptămână. Salvatorii le explică cetățenilor regulile de securitate și exploatare a sobelor. Unii dintre cei vizitați nu au dorit să le permită specialiștilor să intre în case pentru a verifica dacă sunt careva neregularități în urma cărora s-ar putea isca incendii. Alții au fost categorici că ei sunt atenți, atunci când fac focul în sobe construite neregulamentar, chiar dacă salvatorii le-au atras atenția că își pun viața în pericol. Tatiana Cojocaru, una dintre persoanele vizitate de către salvatori, a spus că o astfel de campanie este binevenită, fiindcă oamenii sunt mai atenți la modul cum aprind focul și atunci când vor construi sobele vor ține cont de sugestiile pompierilor, pentru a preveni incendiile. Menționăm că de la începutul sezonului rece din cauza neatenției la utilizarea aparatelor de încălzit au decedat 3 persoane. Despre cazul de la Bumbăta când au murit două persoane s-a scris în ziarul „Unghiul”. Și un alt caz, cu sfârșit tragic, s-a întâmplat recent la Sculeni, unde o femeie a decedat din cauza intoxicării cu monoxid de carbon. Vladimir Gîrbea, inspector în cadrul direcției respective, a spus cu referire la acest caz: „E un rezultat nefast al nerespectării regulilor de instalare a încălzitorului de apă în baie și a construcției greşite a coşului de evacuare a produselor de ardere de la aparat. Produsele arderii nu s-au evacuat în exterior rămânând în interiorul băii. Astfel, două persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar una dintre victime a decedat”. Și la Zagarancea o persoana s-a intoxicat, numai că ea a fost salvată. În acest context, Direcţia Situaţii Excepţionale atenţionează populaţia în vederea respectării regulilor antiincendiare, în special la utilizarea aparatelor electrice de încălzit şi sobelor. Pompierii recomandă oamenilor să exploateze sobele corespunzător, să îndepărteze materialele combustibile de la sobe şi să nu folosească substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea lor. Mai mult, specialiştii atenţionează asupra pericolului de izbucnire a incendiilor şi în cazul utilizării aparatelor de încălzit improvizate sau defecte. Pe parcursul nopții și la plecare pe timp îndelungat de acasă, focul din sobă e necesar a fi stins. Persoanele în etate și copiii nu e indicat a fi lăsați de unii singuri în locuințe, pentru că în caz de situație excepțională, aceștia sunt cei mai vulnerabili. Dacă sunt observate careva abateri sau simptome ale intoxicării cu monoxid de carbon, încăperile trebuie aerisite, iar neregularitățile aparatelor de încălzit – înlăturate. Mai mult, în situații de risc, e necesar de a apela serviciul de urgență 901.

