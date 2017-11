Pe alocuri plouă… cu ajutoare sociale



În urma unei statistici realizate de publicația „Unghiul” în luna noiembrie, aproximativ 3% din numărul total de locuitori ai raionului Ungheni (calculele ne aparțin și ele pot să fie mai diferite de cele oficiale, pe care nu am putut să le obținem) beneficiază de ajutoare sociale. Indiferent că este vorba despre șomeri, familii numeroase, vulnerabile sau ajutoare pentru persoanele cu grad de dizabilitate, din studiul realizat reiese că din cei peste o sută de mii de locuitori pe care îi are raionul, beneficiari ar fi în jur de 2990. Un număr nu prea impunător dacă stăm să-l analizăm în ansamblu. Situația se schimbă vizibil, odată ce trecem în revistă fiecare comună în parte, după numărul de locuitori și beneficiari de ajutor social. Comunele cu cele mai puține ajutoare sociale

Conform unei informații privind numărul de familii beneficiare de ajutor social din data de 01.11.2017, oferită de Galina Opincă, specialistă principală în administrarea ajutorului social din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, putem identifica asemenea comune.

Raportând numărul de ajutoare la numărul de locuitori, rezultă că în satul Chirileni ar locui cei mai puțini beneficiari de ajutoare sociale –doar 0,9%. Alte trei localități la fel de „bogate”, unde doar 1,3% din locuitori primesc ajutoare, ar fi satul Bușila, comunele Zagarancea și Buciumeni. În rândul acestora se mai încadrează și comuna Agronomovca, acolo procentul beneficiarilor fiind de 1,4.

Surprinzătorul caz de la Chirileni l-am discutat cu primarul de acolo. Iurie Stoica, întrucât asistentul social ar fi în concediu. Dânsul ne-a explicat că totuși nu ar fi nimic dubios la mijloc că au fost oferite doar 16 ajutoare sociale într-un sat cu 1747 de locuitori. „La noi toți cei care au venit să depună cerere nu au fost refuzați. Cu o condiție – să nu dețină cote de pământ. Oamenii se descurcă, muncesc, o mare parte din ei lucrează peste hotarele țării. La momentul actual pe masa de lucru mai sunt cereri, urmează să revină din concediu asistentul social pentru a le prelua”, a mai adăugat primarul. Comunele cu cele mai multe ajutoare sociale

La polul opus sunt comunele cu un număr impunător de beneficiari. În fruntea „clasamentului” cu cei mai mulți asistați social este comuna Morenii Noi, acolo aproximativ 7,3% din locuitori sunt beneficiari de ajutor social. Ea este urmată de comuna Florițoaia Veche cu 7,1, satele Năpădeni – cu 6,5 și Unțești – cu aproximativ 5,9, la acest nivel se află și comuna Condrătești.

Veceslav Guțuleac, asistent social comunitar din Morenii Noi, comuna cu cei mai mulți beneficiari de ajutor social, ne-a comunicat că din cele 93 de ajutoare o mare parte sunt pentru familiile numeroase. Făcând parte dintr-o altă confesiune, respectiv cea baptistă, aceste familii ar avea câte 12, 11, 9 sau 6 copii, drept pentru care obțin aceste ajutoare. De asemenea, o bună parte din asistații social sunt și șomerii, care, după cum ne-a declarat asistentul social, chiar nu ar avea unde munci în apropiere, iar în orașul Ungheni ar fi locuri libere doar la o întreprindere din cadrul zonei economice libere, unde nu fiecăruia îi permite sănătatea să lucreze.

Analizând comunele cele mai „bogate” și cele mai „sărace” apar mai multe întrebări: undeva asistentul social lucrează mai bine și în alte părți mai rău, sau undeva se dau ajutoare pe ochi frumoși iar în celelalte după nivelul de trai? Dar răspunsul pot să-l dea numai specialiștii în domeniu în cadrul unei analize mai profunde.

