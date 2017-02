Pe jos sau cu automobilul



Tweet



Tweet

Deşi se plimbă în automobile, unii primari din raionul Ungheni, cică, nu le-ar fi declarat. Despre aceasta ne-au spus mai mulţi cititori ai ziarului. Care e totuşi realitatea?

Iată, bunăoară, primarul satului Bumbăta, Dumitru Paladi. Dânsul, în declaraţia de venituri şi proprietăţi, depusă la Agenţia Naţională de Integritate pentru anul 2015, a indicat că deţine un GAZ–3110, pe care l-a procurat cu 40 de mii de lei în anul 2006.

De fapt, acesta ar conduce o Dacia Duster. De la primar am aflat că automobilul a fost procurat în leasing, acum 4 ani, direct din salon. Întrebat de ce nu a indicat bunul mobil în declaraţia de avere pentru 2015, Dumitru Paladi a spus că la acea vreme nu ar fi fost proprietarul automobilului: „În pasaporul tehnic drept proprietar figura compania de unde l-am procurat, pentru că nu achitasem încă suma integrală. În toamna lui 2016 l-am înregistrat pe numele meu”.

De notat, anterior, şi alţi primari, preşedinţi de raion, care şi-au cumpărat automobile în leasing, totuşi au menţionat acest fapt în declaraţia de venituri şi proprietăţi.

Un automobil estimat cu 500 de lei, cumpărat în anul 1990, de model GAZ–69 găsim şi în declaraţia semnată de Serghei Gorea, primarul comunei Petreşti. De fapt, dânsul ne zice că ar fi vorba de unele piese rămase din acest automobil: „Demult nu mai este maşina. Au rămas doar câteva piese, însă sunt nevoit să menţionez despre aceasta, pentru că în acte figurează că e înregistrată pe numele meu”. Chiar şi aşa, Serghei Gorea nu merge pe jos. Acesta conduce, după cum ne zice şi el, de vreo 7 ani, un Nissan Primera din 1992. Potrivit dânsului, automobilul la moment ar fi defectat. Nicio menţiune despre acest automobil nu găsim în declaraţia de avere nici din 2014, nici din 2015. Explicaţia? „Maşina nu îmi aparţine, e a unui cumătru de-al meu căruia însă nu i-am achitat plata. Mi-a dat ca să mă folosesc de automobil, dar l-am accidentat. Îl conduc cu mandat. Acum nu îmi amintesc când a fost întocmit actul”, spune Gorea. O perioadă acesta ar fi condus maşina în lipsa mandatului şi dânsul ne mărturiseşte că ar fi cercetat penal pentru acest caz.

Ion Bejan, primarul comunei Pârliţa, până nu demult conducea un Audi 100. Acesta spune că l-a vândut în 2014 şi nu şi-a mai cumpărat un alt automobil. Dânsul a declarat însă că are o remorcă cumpărată în 1987 cu o valoare de 1500 de lei, pe care însă nu are la ce să o agaţe şi o ţine depozitată în garaj. Chiar de a rămas fără maşină proprie, acesta conduce una cumpărată din banii publici. Automobilul de marca Skoda Octavia a fost procurat în 2012 cu mijloace din bugetul comunei la preţul de 174.000 de lei. „Pentru un primar, automobilul nu e un lux. Pentru ca să rezolv problemele comunei trebuie să mă deplasez. Cu microbuzul sau pe jos nu faci mare lucru”, a afirmat Bejan.

Sorin Gurău, primarul satului Costuleni, nu are nici un automobil. Cel puţin aceasta reiese din declaraţia de venituri şi proprietăţi pentru anul 2015. Nici în 2014 nu este menţionat dacă acesta ar avea un bun mobil. Totuşi dânsul ar deţine o Toyota Corolla, produsă în 2006 şi procurată în 2015. Potrivit lui Gurău, menţiunea că ar deţine acest bun nu a fost făcută în declaraţia de avere deoarece ar fi procurat-o după ce aceasta a fost depusă. Primarul a dat asigurări că specificarea despre faptul că deţine automobilul se va găsi în declaraţia de venituri şi proprietăţi pentru anul 2016.

You can leave a response , or trackback from your own site.