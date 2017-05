Pe locul I – doi luptători din raionul Ungheni



Tweet



Tweet

Sâmbăta trecută, în orașul Soroca, a avut loc Turneul republican pentru copii și juniori la lupte libere. Printre cei 100 de participanți veniți din întreaga țară au fost și sportivii de la Clubul de de lupte libere și pankration Semeni. Antrenorii Ghenadie Flocea și Dumitru Bostan au comunicat că pe ringul de lupte s-au prezentat cinci sportivi ungheneni. În urma rundelor disputate, prestația lor a fost una bună. Doi dintre ei au reușțit să se claseze pe locul I. Medaliații cu aur sunt Laurențiu Florea și Dumitru Lupoi, ambii elevi la Gimnaziul Mănoilești. Ceilalți luptători s-au clasat pe locul III.

Antrenorii sunt mulțumiți de rezultatele înregistrate de cei doi sportivi plasați pe locul I. „Așa și am contat că acești luptători vor avea locuri de frunte. Ceilalți trei sportivi, din păcate, din lipsa de experiență au făcut mai multe greșeli din punct de vedere tactic și tehnic”, a adăugat și Dumitru Bostan. Totodată, el se arată convins că în urma antrenamentelor pe care le vor face pe parcurs, sportivii vor avea roade mai bune.

You can leave a response , or trackback from your own site.