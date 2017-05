Pe malul Prutului apa e mai scumpă



Tweet



Tweet

La Ungheni s-a scumpit apa potabilă la robinet. Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pe 19 mai, majorarea tarifului la consumul de apă pentru consumatorii casnici. Aceștia vor achita un preț de 20,47 lei/m3. ÎM ”Apă Canal Ungheni” a solicitat majorarea tarifului cu 10 lei, dar i s-a aprobat o mărire cu 8 lei. În prezent, consumatorii casnici din localitate achită un tarif de 12,95 lei/m3.

Tot în aceeași zi ANRE a majorat tariful și pentru locuitorii din Chișinău, care vor achita 10,69 lei/m3

You can leave a response , or trackback from your own site.