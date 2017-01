Pe Philippe cel bun copiii îi numesc Moş Crăciun!



Şi copiii internaţi în secţia pediatrie de la Spitalul Raional Ungheni au avut parte de sărbătoare. Aceştia au fost salutaţi de Moş Crăciun, au cântat şi au dansat împreună cu el, şi, la final, au primit darurile mult aşteptate. Tradiţional, această ocazie le este oferită de AO „Degeţel”, care al optulea an consecutiv are grijă ca clinchetul de clopoţel, râsetele de copil să se audă şi din pediatrie.

Cei 23 de copii, de toate vârstele, chiar dacă nu erau în cea mai bună stare de sănătate, au cântat împreună cu oaspeţii care le-au păşit pragul, au dansat şi în jurul bradului, l-au chemat pe Moş Crăciun, împreună cu educatoarea de la Şcoala de Spital, Stela Marcu. Dânsa a spus că timp de câteva zile au repetat împreună cu copiii internaţi, dar a invitat şi alţi copii care au prezentat diferite numere artistice.

Pentru buna dispoziţie asigurată, creatorul Şcolii de Spital, Philippe Chaudier, preşedintele AO „Degeţel”, a mulţumit . Dânsul a urat copiilor să se însănătoşească: „Degeţel” e preocupat ca toţi copiii să fie sănătoşi. Echipa de medici, educatoarea de la Şcoala de Spital fac aceleaşi lucruri în fiecare zi, dar cu mult sârg, se străduie să înfăptuiască ceva bun pentru copii astfel încât să se însănătoşească cât mai curând”.

Prezentă la eveniment, Galina Griţco, specialist principal la Direcţia Educaţie Ungheni, a accentuat că Şcoala de Spital este unică în republică. Dânsa regretă faptul că alte instituţii nu preiau experienţa. Pentru copilaşii bolnavi a sunat urarea şi din partea Valentinei Arseni, medic de familie: „La anul să prezentaţi concertul, dar să fiţi sănătoşi”. Colegilor săi din pediatrie dânsa le-a spus: „Această secţie cu doctori minunaţi să nu aibă de lucru, să fie toate încăperile goale”. Doctora a mulţumit din partea tuturor şi lui Philippe Chaudier: „Ceea ce faceţi pentru copiii noştri nu face niciun preşedinte, niciun partid. Este o activitate voluntară, din inimă, pentru inimă”.

Medicii au urmărit spectacolul prezentat de copii şi au mulţumit poporului francez pentru sprijinul acordat atât Şcolii de Spital, cât şi celorlalte proiecte realizare în instituţia medicală.

