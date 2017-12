Pedagogul învață toată viața



Pedagogul învață toată viața. De aceea în raionul Ungheni se organizează seminare metodice, prin care se produce schimbul de experiență. Recent, în Gimnaziul Todirești, s-a desfășurat atelierul de lucru „Rolul activităților interdisciplinare la limba rusă”, având public 17 profesori de speță din instituțiile cu predare în limba română din sectoarele Cornești și Pârlița.

Directoarea instituției, Maria Savciuc, i-a impresionat prin multitudinea de activități, acțiuni concrete, dotarea instituției, proiectele implementate. Una din competențele-cheie, care trebuie formate la elevi, este interdisciplinaritatea, fapt realizat în cadrul orelor publice și activității extradidactice. Ora publică, desfășurată în clasa a VII-a, profesoară Raisa Cantemir, a surprins prin pregătirea elevilor, comunicarea liberă, gradul de utilizare a cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor în contexte noi de învățare. Și în clasa a VI-a, profesoară Svetlana Baltag, studiind despre drumul pâinii până ajunge pe masă, elevii s-au implicat activ în discuții, amintind cu drag despre munca în acest sens a părinților, despre comportamentul față de pâine, respectul pentru cei care o cresc. Pe lângă dotarea lecțiilor cu materiale și auxiliare curriculare, tehnologii informaționale și comunicaționale, s-a organizat și o expoziție bogată de produse de panificație.

Un alt seminar metodic s-a desfășurat în LT „A. Pușkin” cu profesorii de același profil privind activitatea de proiect – metodă de dezvoltare a personalității creative, autoevaluarea și autodeterminarea acesteia. Tema respectivă a fost tratată cu succes în clasa a V-a, profesoară Olga Lebedeva, care a știut să mobilizeze elevii, să-i cointereseze prin diverse metode și procedee, ca aceștia să demonstreze cunoștințe, abilități, creativitate. Ora a culminat cu demonstrarea proiectului realizat – o carte de proverbe și zicători, confecționată de eleva Lidia Malinina-Hamba împreună cu mama sa și redactată de profesoară.

De un real folos a fost și laboratorul de creație condus de profesoara Marina Pușcașu, profesorilor oferindu-li-se materiale privind tipurile de proiecte, structura, etapele elaborării, modele de proiecte etc. Activitatea de proiect extradidactică și-au demonstrat-o elevii în scenă, aceasta incluzând în sine trei microproiecte regizate cu măiestrie de profesoarele Valentina Gonțova, Olga Lebedeva și Marina Pușcașu.

Reflecțiile participanților la seminar au fost doar de apreciere și satisfacție, urmând să aplice în practica de lucru cele învățate la școala măiestriei avansate.

