Recent, Guvernul a aprobat modificări la legislaţia în vigoare pentru reformarea sistemului de pensii, prin care a majorat censul de pensionare şi a eliminat facilităţile ce ţineau de ieşirea la pensie a unor categorii de persoane. În plus, Prim-ministrul a menționat că, în urma reformei, pensionarii vor primi pensii mai mari.

TRIBUNA a efectuat o analiză și a constat că 17 din cei 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova nu vor fi afectați de reforma sistemului de pensionare, dat fiind faptul că deja sunt pensionați, iar pensiile care le primesc acum diferă de la caz la caz.

Astfel, cei mai mulți deputați pensionați sunt în fracțiunea socialiștilor. Pe parcursul anului trecut (2015), cel mai mare venit din pensie l-au adunat: Zinaida Greceanîi – 111 002 lei, Vladimir Ţurcan – 90 792 lei, Andrei Neguţa – 57 032,79 lei; Eduard Smirnov – 39 600 lei, dar și Victor Sorocean – 34 056 lei. Elena Hrenova are 66 ani însă nu indică că ar avea pensie, în schimb indică 58 585 lei din indemnizații, premii.

Fracțiunea comuniștilor are patru deputați pensionați. Este vorba despre Vladimir Voronin, care a adunat timp de un an 139 968 lei, Maria Postoico (pensie și indemnizație) – 111 597,78 lei; Vasilii Panciuc – 84 007,74 lei și Oleg Reidman –59 698,35 lei.

Liberalii au doi deputați pensionați: Mihai Ghimpu – 65 637,96 lei, Ion Casian, care anul trecut avea 62 ani, dar nu a indicat venituri din pensie.

Și în fracțiunea democraților sunt doi deputați pensionați: Dumitru Diacov – 96 753 lei și Lidia Lupu – 25 000 lei.

Pensionară este și liberal-democrata Maria Ciobanu, care a adunat anul trecut din pensie 56 539,38 lei.

În Parlament sunt și doi deputați neafiliați pensionari. Este vorba despre Vladimir Hotineanu – 71 943,21 lei și Petru Porcescu – 78 000 lei.

