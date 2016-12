Pensionarii vor începe a trăi mai bine de la 1 ianuarie



Tweet



Tweet

În tot cazul, așa ni se promite, cu toate că ziariștii scriu tot felul de sperietori, încât nici nu vom mai ajunge la pensie în aceste condiții. Ei și? Mai bine să mori când ești în stare să muncești, decât să trăiești când nu ai cu ce. De ce abia acum vom începe a trăi?

În primul rând, vom primi pensiile în conformitate cu o lege care își va schimba denumirea. Nu degeaba se spune că o corabie va pluti așa cum o vei numi. Așa e și cu legea, cum o vei numi, așa va funcționa. Una e legea cu privire la pensii și cu totul altceva e legea cu privire le sistemul de pensii. Simțiți diferența? În al doilea rând, se prevede noțiunea de pensie maximă, la noi, desigur, nu se referă, dar cineva va putea primi nu mai mult de cinci salarii medii pe țară. Ce-i drept, aici ceva nu înțeleg, unii spun că ea constituie 4600, alții 4900 și chiar 5100 lei. Aici nu e totul clar, pentru că se vorbește despre salariul mediu pe economie, de cel nominal și cel calculat, așa că noi ne putem rupe gâtul aici. Și nu e exclus să fim trași pe sfoară. Dar noi vom face un calcul. Așadar, luăm salariul mediu de 4600, înseamnă că pensia nu va depăși 23000 pe lună – îi rog să nu se mire și să nu se indigneze cei care nu primesc această sumă nici într- un an, adică, marea majoritate. Îmaginați-vă ce pensie primește acum acest norocos dacă statul a fost nevoit să i-o limiteze. Aveți în vedere, pentru binele nostru. În al treilea rând, va fi, cică, revăzut și dreptul nostru – și încă se mai spune că nu avem drepturi, iată-l, la indexarea pensiilor dacă sărmanul pensionar a avut puteri și a mai muncit cel puțin cinci ani după ieșirea la pensie. În al patrulea rând, conform legii noi pensiile pot fi majorate (citiți atent fraza „pot fi majorate”, aceasta nu înseamnă că se vor majora) cu 5-25 la sută, dar nu toate, ci cele calculate în perioada anilor 2001-2008 și 2009 – 30.06.2016. Nu vom vorbi despre lucruri triste, de exemplu, că indexarea nu va avea aloc în fiecare an. Dacă majorarea prețurilor de consum va fi mai mică de 2%, nu vom mai aștepta indexarea îmbucurătoare de 1 aprilie. Aici apar îndoielile – nu cumva să se facă așa că prețurile de consum în genere vor înceta să mai crească. Nu mai zicem de faptul că de pe 1 iulie 2026 bărbații vor ieși la pensie la 65 de ani, iar femeile – la 62. Nimic îngrozitor, nimic mortal, liniștiți-vă, în Europa de mult se pensionează la această vârstă, noi cu ce suntem mai răi? Trebuie prin ceva să-i semănăm, dacă nu la nivelul de viață, cel puțin la vârsta de pensionare.

You can leave a response , or trackback from your own site.