Din 2008 pe 5 noiembrie se celebrează în întreaga lume Ziua Internațională a Coordonatorului de Voluntari, omul care stă în spatele a ceea ce este activitatea de voluntariat, a celor care sunt voluntari. În raionul Ungheni activează peste 200 de organizații neguvernamentale și peste o mie de voluntari. Cine e și ce rol are într-un grup de voluntari coordonatorul, cât trebuie să fie pregătit pentru a face față cerințelor și provocărilor apărute în gestionarea unei echipe, ce o motivează pe o persoană pentru a deveni coordonator de voluntari, dar și despre alte aspecte a ceea ce este coordonarea unui grup de voluntari vorbim azi cu Marina Zamă, coordonator „Voluntarii ProUngheni”.

– Ce înseamnă să fii coordonator de voluntari în Ungheni, un oraș în care voluntariatul e foarte dezvoltat și prin urmare ca să atingi succesul trebuie să fii foarte pregătit?

– A fi coordonator de voluntari în Ungheni înseamnă într-adevăr să fii foarte pregătit. Trebuie să ai un simț de orientare rapidă, spre exemplu, atunci când un voluntar întâmpină anumite probleme în desfășurarea activității tu trebuie să fii cel care dă dovadă de perspicacitate. Trebuie să ai un al șaselea simț, atunci când vine persoana și îți spune că vrea să facă voluntariat, trebuie să-l orientezi și să-i găsești activitatea, care-l va face să facă în continuare voluntariat. Dar ca să recunosc, secretul meu în lucrul cu voluntarii e că mă simt o parte din ei, împreună luăm decizii, analizăm ideile și încercăm să le punem în aplicare pentru a aduce un plus de valoare comunității în care trăim.

– Ce te-a motivat să ajungi coordonator de voluntari?

– Pentru a produce o schimbare trebuie să acționezi. Nu trebuie să ai așteptări de la ceilalți, pentru că astfel nu reușești să faci ceea ce ți-ai propus. Dacă te implici în activități de voluntariat ai posibilitatea să îți pui ideile în practică și să produci schimbări în comunitatea ta. Acest lucru m-a determinat să fac voluntariat. Ce m-a motivat să ajung coordonator de voluntari? Faptul că pot ajuta pe alții să-și pună în practică cunoștințele și ideile.

– Ai fost și voluntar. Este vreo diferență între a fi voluntar și coordonator?

– Este o mare diferență. Îți asumi responsabilitatea nu numai pentru eșecurile tale, dar și pentru cele ale voluntarilor. Trebuie să știi când să le fii prieten, însă uneori e necesar să fii și un pic de șef. Mă bucură faptul că împreună cu echipa mea avem o relație frumoasă de colegialitate și chiar am reușit să devenim prieteni.

– Care sunt principalele provocări, atunci când ești coordonator de voluntari?

– Cum să menții interesul viu pentru a face voluntariat. Până a se implica mai activ în activități unii văd această activitate ca fiind plictisitoare.

– Au fost momente când ai dorit să renunți la această poziție?

– Niciodată. Dimpotrivă, încerc să mă regăsesc și în alte proiecte. Sunt lider de când mă știu.

– Care este cel mai mare succes al tău în calitate de coordonator, fiindcă în calitate de voluntar știu că ai luat premiul mare la categoria „Cel mai activ voluntar” 2012 la Festivalul Național al Voluntarilor?

– Cel mai mare succes sunt cei 32 de voluntari, ei sunt cea mai mare realizare a mea. Aceasta denotă că ceea ce fac nu e în zadar, iar tinerii din ce în ce mai mult doresc să facă voluntariat, pentru alții aceasta devine un mod de viață.

– Cu toții cunoaștem că voluntarii învață foarte multe de la coordonatori, dar ce învață coordonatorul de la voluntari?

– Am învățat că nu trebuie să renunț la visele mele. Ele sunt cele ce ne fac să fim mai frumoși, mai buni, mai puternici.

