TODIREȘTI. După ultima tragedie ce a avut loc săptămâna trecută în această localitate, când un bărbat în vârstă de 58 de ani a intrat în iazul din apropierea satului și nu a mai ieșit, iar salvatorii au recuperat cadavrul timp de mai multe ore de căutări, numărul victimelor de înec în acest sezon în raionul Ungheni s-a ridicat la 5. Lilia Covaliov, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție, a anunțat că în acest an au fost mai puține cazuri comparativ cu anul trecut, când au fost înregistrate 10 victime, 2 copii și 8 maturi.

Înecul poate fi evitat prin câteva recomandări simple. Specialiștii îndeamnă cetățenii să supravegheze în permanență copiii, atunci când aceștia intră în apă sau când se află în apropierea ei. De asemenea se interzice scăldatul pe timp de noapte sau după consumul de băuturi alcoolice. Este interzis scăldatul urcând pe diferite obiecte, mai ales atunci când persoana respectivă nu poate înota. Pentru cei care nu știu să înoate se recomandă evitarea scăldatului de unul singur, mai ales, când apa este mai sus de brâu. Atunci când sunteți martorul unui caz de înec sau vă aflați în pericol apelați imediat la numerele unice de urgență 901 sau 902. Polițiștii recomandă scăldatul doar în bazinele acvatice amenajate corespunzător.

