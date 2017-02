Pentru unii – o regulă, pentru alții – alta



Tweet



Tweet

Și cum toate drumurile duc la „Unghiul”, iată că și de data aceasta ne-a surprins un cititor.

Ne povestește cu lux de amănunte o întâmplare mai puțin obișnuită. Parohul bisericii dintr-o localitate din raionul Ungheni a decis să își îngroape o rudă apropiată în curtea locașului sfânt. Pe unii locuitori i-ar fi nemulțumit această decizie a preotului, ei argumentând că în curtea bisericii pot fi înmormântați doar slujitorii bisericești sau ctitorii.

Deoarece fapta deja este consumată, am încercat să găsim răspunsul doar la o singură întrebare: cât de corect este ca unele persoane, fie chiar și fețe bisericești, să fie privilegiate, adică să-și aibă somnul de veci nu în cimitir, așa cum e firesc și creștinește, ci în curtea locașului sfânt?

Vadim Corostinschi, secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, spune că, conform regulilor bisericii ortodoxe, se permite înmormântarea în curtea locașului sfânt a preoților sau a ctitorilor care au ctitorit biserica de la temelie până la ultima suflare a lor. Totuși de multe ori biserica se află în nemijlocita apropiere cu cimitirul și s-ar părea uneori că răposații sunt înmormântați în curtea bisericii. Astfel de cazuri ca cel descris mai sus, dânsul nu a întâlnit în localitățile unde bisericile sunt membre ale Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. „Știu doar că preoții răposați din Sculeni, Bumbăta, Logănești, Hâncești, mai recent, Zberoaia, Nisporeni au fost înmormântați în ograda bisericii în care au slujit cu smerenie și credință mulți ani”, spune Vadim Corostinschi.

Andrei Deliu, consilier cancelar al Mitropoliei Basarabiei, la fel, punctează că, potrivit canoanelor bisericești, în ograda bisericii pot fi înmormântați slujitorii bisericești și ctitorii. În cazul despre care vorbim, preotul a primit acordul consiliului local bisericesc, apoi și binecuvântarea ierarhului. „Persoana respectivă timp de mai mulți ani a fost dăscăliță, iar preotul spune că atunci când va fi petrecut pe ultimul drum dorește să își găsească odihna, la fel, în curtea bisericii”, a mai adăugat Andrei Deliu.

You can leave a response , or trackback from your own site.