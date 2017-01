Perla Înţelepciunii este simbolul Campaniei de prevenire a cancerului de col uterin



În perioada 22-28 ianuarie, anual, se desfășoară Săptămâna Europeană de prevenire a cancerului de col uterin, având drept scop informarea și sensibilizarea populaţiei privind modul de prevenire a cancerului de col uterin prin programe de screening şi programe de vaccinare anti-HPV. La nivel global, cancerul de col uterin se află pe locul 4 ca localizare neoplazică la genul feminin şi pe locul 2 la femeile cu vârsta cuprinsă între 15 şi 44 de ani. În jur de 85% din cazuri de cancer de col, apar în ţările în curs de dezvoltare, unde nu există programe populaţionale adecvate de screening și prevenire.

Campania de informare este un efort global pentru a crește gradul de conștientizare a cancerului de col uterin și modul în care acesta poate fi prevenit și se adresează femeilor, furnizorilor de servicii medicale, politicienilor și mass-mediei. În fiecare an, aproximativ 500.000 de femei se îmbolnăvesc şi 250.000 mor, din această cauză. În Europa, aproximativ 60.000 de femei se îmbolnăvesc, în fiecare an şi 30.000 de femei mor de cancer de col uterin. În Republica Moldova, incidenţa prin cancer de col uterin a constituit în anul 2015 – 9,2 cazuri la 100000 populație (2014 – 8,4 cazuri). Mortalitatea prin cancer de col uterin reprezintă a doua cauză de decese prin cancer la femei după cancerul mamar şi a constituit în anul 2015 – 4,8 cazuri la 100000 populație (2014 – 4,9 cazuri).

Cancerul de col uterin este cauzat de tipurile cu risc înalt ale virusului papiloma uman (HPV). HPV poate determina transformarea anormală a celulelor colului uterin care încet, încet devin canceroase. Există mai mult de 100 de tipuri de HPV, dintre care cel puțin 13 cauzează cancerul. HPV se transmite prin contact sexual și cele mai multe persoane se infectatează după debutul activității sexuale.

Factorii de risc pentru persistența HPV și dezvoltarea cancerului de col uterin sunt: începutul precoce al vieţii sexuale; viaţa sexuală cu mulţi parteneri şi schimbarea frecventă a acestora; alte infecţii transmisibile sexual (ITS) concomitente; consumul de tutun; stările imunodeficitare; administrarea îndelungată a contraceptivelor orale cu doze înalte.

Simptomele cancerului de col uterin tind să apară numai după ce cancerul a ajuns la un stadiu avansat și pot include: sângerări vaginale intermenstruale, anormale, neregulate, după actul sexual; dureri de spate, picior sau pelvine; oboseală, scădere în greutate, pierderea poftei de mâncare; disconfort vaginal; la stadii avansate pot apărea simptome mai severe.

Măsurile de prevenire:

•Prevenirea primară începe cu vaccinarea HPV a fetelor cu vârsta cuprinsă între 9-13 ani, înainte de a deveni active sexual. Alte intervenții de prevenire recomandate pentru băieți și fete, după caz, sunt: educație de practici sexuale sigure, avertismente despre consumul de tutun.

În cazul în care sunt prezente semne de cancer de col uterin, opțiunile de tratament includ intervenții chirurgicale pentru cancer invaziv, radioterapie și chimioterapie.

Vaccinarea reduce riscul de apariție a cancerului de col uterin, dar nu elimină necesitatea efectuării screening-ului. Împreună, screening-ul și vaccinarea reprezintă cea mai eficientă protecție împotriva cancerului de col uterin. •Profilaxia primară a cancerului de col uterin presupune întreprinderea diferitor măsuri ce privesc persoanele fără semne de boală, având ca scop împiedicarea dezvoltării acesteia pe viitor. Profilaxie primară a cancerului de col uterin include vaccinarea. Profilaxia secundară a cancerului de col uterin presupune identificarea şi tratarea precoce a persoanelor ce au modificări precanceroase a colului uterin cu scopul de a preîntâmpina evoluţia ulterioară a acestora în cancer invaziv. Profilaxia terţiară reprezintă un tratament complex sau combinat ce include intervenţia chirurgicală în asociere cu radio şi chimioterapia. Cu ajutorul dumneavoastră aproape fiecare caz de cancer de col uterin poate fi prevenit!

