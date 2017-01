Personalităţile anului 2016: Igor ROTARU



Igor Rotaru,

antrenor la Şcoala de Sport raională Ungheni

Numele său, în ultimii ani, a apărut deseori în ziar. Dânsul a demonstrat că jocul de dame nu e o distracţie în curte, dar e un gen al sportului şi, cu siguranţă, e un joc intelectual. A reuşit să trezească interesul tinerilor faţă de acest sport. Desigur, munca sa de antrenor a adus roade atât printre discipolii din Ungheni, cât şi printre cei de la Bumbăta, unde a fost deschis un cerc la jocul de dame. E o persoană care ştie cum să îşi atingă scopul, cu paşi mici, treaptă cu treaptă, ca şi pe tabla de dame. În satul său de baştină, Bumbăta, dezvoltă şi fotbalul feminin. Despre rezultatele echipei, cu certitudine, vom auzi curând.

