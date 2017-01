Personalităţile anului 2016: Ion POIA



Ion Poia,

director al SRL „Logos-Art”, preşedinte al JCI Ungheni

Tânăr, ambiţios, dinamic, se implică în viaţa comunităţii, promotor al sportului, dar şi al unor noi abordări a tot ce înseamnă business. În anul 2016, Ion Poia a devenit preşedinte al JCI Ungheni, o comunitate a tinerilor businessmeni din raion. Împreună au organizat sesiuni inedite, întâlniri cu oamenii de afaceri cu experienţă, dar şi au iniţiat campanii de caritate. Pe lângă activitatea sa în business, biografia lui mai are şi o semnificaţie aparte, fiind şi el atlet. Chiar şi acum susţine şi promovează acest gen al sportului, dar şi fotbalul din raionul Ungheni, iniţiind o echipă de fotbalişti – „Attila”.

