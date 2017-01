Personalităţile anului 2016: Iurie VRABIE



Iurie Vrabie,

preşedinte al Asociaţiei Producătorilor Agricoli „Uncalnis”,

director al „Prog-Agroter”, Valea Mare

Munca în agricultură îi aduce satisfacţie. Deşi anul 2016 nu a fost unul prea reuşit din punct de vedere climateric, gospodăria a obţinut rezultate bune la recoltarea grâului de toamnă, porumbului, florii-soarelui, legumelor. A contribuit la construcţia lăcaşelor sfinte. Şi de această dată va premia elevii de la liceul „Ion Creangă” din oraşul Ungheni, gimnaziile din Valea Mare şi Morenii Noi care vor avea cea mai înaltă medie la învăţătură şi locuri premiante la olimpiade. La concursul raional „Businessmanul anului” a fost menţionat cu diplomă ca cel mai bun contribuabil.

