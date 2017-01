Personalităţile anului 2016: Ludmila GUZUN



Ludmila Guzun,

preşedintă a raionului Ungheni

Ludmila Guzun este prima femeie în istoria locală care conduce raionul Ungheni. Locuitorii satelor şi oraşelor au remarcat munca de echipă din cadrul Consiliului Raional, pentru că a reuşit să promoveze imaginea raionului, să stabilească relaţii de colaborare cu România, Polonia, Rusia şi Ucraina. Cu suportul financiar al Consiliului Raional anul trecut au fost reparate capital trei porţiuni de drum. A luat atitudine faţă de solicitările cititorilor ziarului „Unghiul” în cadrul campaniei „Acces liber pentru toţi”, fiind amenajate rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi către clădirile Consiliului Raional.

