Maria Savciuc,

directoare a Gimnaziului Todireşti

Îşi iubeşte nespus de mult activitatea profesională. A fost învăţătoare, iar acum 6 ani a devenit directoarea gimnaziului din localitate. Colegii şi părinţii elevilor din instituţie o descriu ca o persoană dinamică, inventivă şi perseverentă, săritoare la nevoie. De când aceasta se află în fruntea instituţiei multe s-au realizat: au fost schimbate ferestrele şi uşile din gimnaziu, reabilitată faţada, adusă în ordine bucătăria, construit blocul sanitar. Aproape în fiecare săptămână în şcoală se produce ceva nou. În acest sens a creat şi parteneriate de nădejde cu autorităţile publice locale, grădiniţa, casa de cultură.

