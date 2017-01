Personalităţile anului 2016: Mihail BURLACU



Tweet



Tweet

Mihail Burlacu,

primar al comunei Zagarancea

A demonstrat că şi într-un an financiar nu prea reuşit, pot fi implementate proiecte importante, iar localităţile rurale să se dezvolte. Desigur, proiectele realizate au avut rezultatul scontat şi pentru că primarul are în spate susţinători de nădejde, generatori de idei. Pe parcursul anului trecut, în comună au fost amenajate terenuri de joacă, în premieră a fost deschis un muzeu în aer liber, unicul teren de tenis din raionul Ungheni, începută reabilitarea Căminului cultural Semeni. Realizările acestei primării se datorează şi faptului că autorităţile publice locale au reuşit să implice şi cetăţenii în lucrările din cele trei sate ale comunei.

You can leave a response , or trackback from your own site.