Personalităţile anului 2016: Nicanor BUZOVOI



Nicanor Buzovoi, director general

al SRL „Agrosfera-BM”, Pârliţa

Agricultura tradiţională se transformă în una inovativă, iar printre primii care o aplică sunt oamenii gliei de la Pârliţa, din gospodăria „Agrosfera-BM”, în frunte cu Nicanor Buzovoi. Aceştia promovează metode noi de lucrare a solului pentru a produce culturi ecologice. Anul 2016 pentru această gospodărie s-a manifestat şi printr-un alt eveniment important – inaugurarea primului muzeu al tehnicii agricole, în care este ilustrată evoluţia echipamentului cu care agricultorii au lucrat pământul în secolul XX, dar şi în XXI. Nicanor Buzovoi oferă copiilor angajaţilor săi şi condiţii bune de odihnă, cărora le construieşte o tabără.

