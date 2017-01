Personalităţile anului 2016: Raisa COJOCARU



Raisa Cojocaru, directoare a Şcolii de Arte Plastice din Ungheni

Colectivul mic, din care fac parte vreo 10 pedagogi, în anul ce a trecut a înscris noi succese în activitatea artistică, căreia i se dedică în totalitate. Discipolii şcolii, practic, de la fiecare concurs republican şi internaţional s-au întors cu locuri premiante şi menţiuni. Elevii şcolii au organizat diferite expoziţii tematice, iar pedagogii şi-au expus lucrările lor la diverse expoziţii de peste hotarele ţării. Zeci de absolvenţi, discipoli ai Şcolii de Arte, continuă să îşi dezvolte talentul şi măiestria artelor frumoase la diferite facultăţi de profil din ţară şi de peste hotarele ei. Este caracterizată de către părinţi ca o fire timidă, dar insistentă, promotoare a artei frumosului.

