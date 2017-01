Personalităţile anului 2016: Rodica TOMA



Rodica Toma,

directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu”, Ungheni

Pe parcursul anului, uşa centrului cultural a fost deschisă pentru copiii care vin să cânte, să modeleze, pentru elevii de licee, care participă la diverse concursuri poetice, dar şi persoanele mature, membrii activităţilor pe interese. În plus, membrele studioului muzical „Romaniţe muzicale”, care activează aici, au participat la concursuri republicane şi internaţionale şi au adus acasă zeci de trofee. Rodicăi Toma nu îi sunt străine nici acţiunile de caritate, susţinerea persoanelor defavorizate, căci, aşa cum spune şi dânsa: „Sunt oameni care au nevoie de o mângâiere, o vorbă bună, deseori doar de o susţinere morală din partea cuiva”.

