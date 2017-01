Personalităţile anului 2016: Vasile GROSU



Vasile Grosu,

director al marketului „Ninel”

şi restaurantului „Andy’s Pizza” Ungheni Pe parcursul ultimilor ani a acumulat experienţă în sfera comerţului, iar anul trecut deschide şi dezvoltă lent, dar cu succes un restaurant de alimentaţie rapidă, unde e promovată cultura consumului. Reuşeşte să se implice în diferite activităţi sociale, sportive şi culturale din comunitate. Cu suportul financiar al antreprenorului în puşculiţa unui grup de tineri de la liceul „Gheorghe Asachi” din oraşul Ungheni a fost amenajată o parcare pentru biciclete. Este unul dintre puţinii aleşi raionali şi orăşeneşti care şi-a donat salariul de consilier, cu aceşti bani, membrii unui club sportiv au procurat echipament nou pentru antrenamente.

