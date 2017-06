Pescuitul – activitate plăcută, dar costisitoare



Trei bărbați au decis să transforme pasiunea pentru pescuit în sport. Denis Rusu, Andrei Slesari din Ungheni și Lilian Beleniuc din Pârlița au format o echipă, s-au îndestulat cu tot echipamentul necesar și participă la aproape toate campionatele de pescuit sportiv care se anunță în țară. Au înregistrat și succese. Anul trecut, au luat locul III la Campionatul național de pescuit la crap, iar anul acesta, în aprilie, s-au clasat deja pe locul II la același eveniment, etapa I.

Succesul înregistrat i-a dat posibilitatea echipei din Ungheni, care poartă numele „PesCARP”, să fie parte a selecționatei Moldovei la Campionatul mondial la pescuit sportiv, care va avea loc în vara acestui an, în Ungaria. De fapt, la acest eveniment trebuia să meargă echipa de pescari care s-a clasat pe locul I. „Ei au refuzat să meargă în Ungaria și ni s-a propus nouă”, explică Denis Rusu. Alte două echipe moldovenești urmează să își confirme participarea la campionatul din Ungaria la etapele naționale ulterioare, care vor avea loc pe parcursul verii.

Membrii echipei „PesCARP” au povestit că la etapa I a Campionatului național de pescuit la crap, nu au dormit două nopți, pentru că peștii nimereau în nadă după ce se lăsa liniștea. Ei au prins 22 de pești, care în total cântăreau 107 kg. Drept e că pescarii nu stau chiar pe malul iazului cu ochii țintiți pe plută. Acum sunt dotați cu diferite dispozitive care le indică ce undiță a prins peștele.

De notat, evenimentul din aprilie, la care au participat echipele de moldoveni pasionați de pescuit, a avut loc pe malul unui iaz din localitatea Horgești, România. Andrei Slesari a explicat că s-a luat decizia de a merge în România pentru că „…în Moldova nu sunt iazuri mari. Acolo am prins pești de la 10 la 18 kg”. La astfel de campionate, amatorii acestui sport, după ce prind peștii, îi eliberează. Ba chiar și în cazul când îi rănesc, stropesc peștii cu anumită soluție, iar rana se vindecă mai repede.

Pasiunea pentru pescuitul sportiv, pe lângă emoțiile gratuite pe care le oferă după ce prinzi un crap de 18 kg, presupune însă cheltuieli destul de mari. În primul rând, trebuie să fii dotat cu echipamentul necesar. Potrivit lui Denis Rusu, cel al echipei din Ungheni ar costa până la 1000 de euro. O dată în an se achită o contribuție de 1000 de lei Federației de pescuit sportiv a Moldovei, iar ori de câte ori participă la campionatele naționale, mai plătesc și pentru arenda iazului.

În același timp, bărbaților le pare rău că nu au iazuri care să le fie puse la dispoziție pentru antrenamente. Drept e că și cu timpul stau prost „Nu ne permitem să mergem oricând la pescuit pentru că trebuie să lucrăm ca să acoperim cheltuielile pe care le facem la concursurile la care participăm”, conchide Denis.

