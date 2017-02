Peste 120 de pastile cu conținut psihotrop depistate de polițiștii din Ungheni



La sfârșitul săptămânii trecute, anagajații Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat două percheziții la domiciliile a doi bărbați cu vârsta de 44 de ani din orașul Ungheni, suspectați de consum a substanțelor narcotice.

Astfel, în cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au depistat și ridicat 126 de pastile cu conținut psihotrop, mai multe sticle din plastic cu lichid de culoare cafenie cu miros de diluant, seringi și masă vegetală mărunțită, asemănătoare cu paie de mac.

Oamenii legii urmează să inițieze două cauze penale potrivit art. 217 al. 1 Cod Penal al Republicii Moldova, ”Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare”.

Bărbații riscă amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale, muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 150 de ore, sau închisoare de până la 1 an.

