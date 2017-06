Peste 3000 de cruci au fost demontate din zona drumurilor publice



Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează că, în rezultatul implementării planului de acțiuni privind demontarea crucilor și a altor obiecte funerare din zonele drumurilor publice, în perioada noiembrie 2016 – 01 mai 2017, pe drumurile din republică au fost demontate- 3174 de obiecte funerare și cruci, din cele 3602 existente. În proces de demontare, rămân alte 428 de însemne funerare, amplasate în zona drumurilor din raioanele Sângerei, Cahul, Cantemir, Taraclia, Cimișlia, Leova, Anenii Noi, Dubăsari, Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Ialoveni, Orhei, Telenești, Rîșcani, Florești, Călărași și Comrat. Cea mai bună situație se înregistrează în zona drumurilor din municipiile Bălți, Chișinău, raioanele Fălești, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca, Criuleni, Hâncești, Nisporeni, Rezina, Drochia, Glodeni, Soroca, Șoldănești, Strășeni și Ungheni, unde au fost demontate toate crucile instalate. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor precizează că planul de acțiuni privind demontarea obiectelor funerare din zona drumurilor publice s-a desfășurat în două etape. În primă etapă au avut loc consultări publice a proiectului cu privire la necesitatea demontării obiectelor funerare în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldovei, Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Interne, ONG-uri etc. Ulterior, a demarat campania de informare a cetățenilor cu privire la inițierea dezinstalării și reamplasării tuturor obiectelor funerare din zona drumurilor publice. Toate obiectele funerare demontate până în prezent au fost depozitate în cimitirile din localități pentru reutilizarea acestora de către familiile social-vulnerabile. Cheltuielile pentru demontarea crucilor sunt acoperite din mijloacele finanicare de întreținere al fondului rutier. Demontarea obiectelor funerare din zonele drumurilor publice din RM a fost demarată în scopul sporirii singuranței rutiere a participanților la trafic.

