Petreșteni premiați



Tweet



Tweet

Trei discipoli ai Clubului Sportiv Petrești, care au intrat în componența selecționatei Moldovei, au participat în perioada 15-19 noiembrie la Campionatul european de fotbal-tenis ce s-a desfășurat la București. Gemenii Mihai și Iulian Cupeț, în vârstă de 16 ani, s-au întors cu două medalii de argint. Deși au jucat în grupa juniori cu concurenți mai mari decât ei cu trei ani, la probele simplu și dublu – Iulian și dublu – Mihai, ei au reușit să facă performanță, clasându-se pe locul II. Antrenorul acestora, Ghenadie Bereghici, a menționat faptul că acești doi frați talentați, deși practică sportul de numai trei ani, au avut meciuri și la triplu în Franța de unde s-au întors cu premii. Ambii spun că, deși sunt studenți la Colegiul de Transport, fotbalul-tenis pentru ei rămâne a fi o mare pasiune, pe care o vor dezvolta în continuare pentru a ajunge cât mai sus.

În același timp, au fost cu ghinion cele 5 probe disputate de Alina Miron, vicecampioană la dublu mixt fotbal-tenis și care este și candidat de maestru în sport, iar anul aceste va primi și titlul de maestru în sport. Chiar dacă a evoluat foarte bine, vicecampioana a pierdut la cele trei seturi cu diferența de o singură minge – 13:12.

Antrenorul a mai menționat pe lângă aceștia și că Jan-Marian Rotaru ar fi trebuit să participe la campionat și sigur ar fi adus rezultate foarte bune, dar, din păcate, din cauza actelor nu a putut pleca peste hotare.

You can leave a response , or trackback from your own site.