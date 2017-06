Piață comercială, goală și păzită de câini



În piața din cartierul Tineretului a orașului Ungheni bate vântul a pagubă, iar câinii păzesc ghișeurile părăsite. Fără cumpărători pleacă și comercianții. Vânzătorii din piață sunt daţi uitării de unghenenii care obişnuiau cândva să le cumpere marfa. Market-urile au acaparat cumpărătorii

Spre deosebire de celelalte pieţe din oraș, aceasta arată dezolant, chiar pustie dacă ţinem cont de faptul că trei sferturi din ea sunt „pline” de gherete goale. Dat fiind faptul că market-urile s-au înmulţit precum ciupercile după ploaie, piețele au sărăcit, odată cu producătorii şi comercianţii care îşi vindeau marfa acolo. Au mai rămas câțiva comercianţi care mai rezistă de la o zi la alta.

„De când s-a deschis hipermarketul de lângă piață nu prea avem clienţi. Oamenii preferă să cumpere de acolo din mai multe motive. Preţurile sunt mai mici pentru că se aprovizionează în cantităţi mari cu alimente din import, spre deosebire de noi care avem în majoritate produse autohtone. Oamenii consideră că acele produse sunt mai calitative și păstrate în condiții mai bune. Dar părerea mea e alta: la noi produsele sunt verificate zilnic”, a declarat una din vânzătoare. Comerțul ambulant pe trotuare

Chiar dacă peste 70% din locuri stau goale, micii comercianți veniți de la sate se înghesuie pe trotuarele din zonă. De vină ar fi taxa pe care trebuie să o achite. Deși nu este atât de mare, puțini sunt cei care acceptă să plătească. La tarabele cu fructe și legume din piață, mesele stau pustii, doar doi vânzători au mai rămas. Pe lângă aceștia și-au mai întins câțiva borcanele cu lapte și pungile cu brânză în văzul trecătorilor cu speranța că cineva se va apropia să cumpere.

Problema comerțului stradal din jurul pieței nu afectează doar administrația, fiind din ce în ce mai puțini plătitori de taxă, dar și comercianții de la tarabe care se plâng că rămân fără clienți. „Numărul clienților a scăzut dramatic, piața este pustie, noroc că mai cumpărăm noi unii de la alți. Vânzările noastre sunt din ce în ce mai mici, plătim taxe, analize, mai avem și pierderi de la o lună la alta, iar de câștig nici nu mai poate fi vorba. Acum că a venit și sezonul fructelor ne gândeam că va merge mai bine, dar din cauza vânzătorilor ce stau pe trotuare și vând marfa cu bani puțini la produsele noastre nici nu se uită nimeni”, se plânge o vânzătoare de fructe, care achită taxa.

Deși au fost alungați, de fiecare dată vânzătorii ambulanți de pe marginea trotuarului s-au întors. Administratorul pieței, Igor Timuță, spune că de această problemă ar trebui să se ocupe poliția. „Aceasta este o problemă veche la noi, locurile în piață stau goale, iar trotuarele sunt aglomerate de vânzătorii ambulanți. Am discutat cu ei de nenumărate ori, dar decât să plătească, speculanții preferă să rămână în stradă”, ne povestește el.

Referitor la problema comerțului stradal am consultat responsabilii de la primăria orașului. „Piața din cartierul Tineretului este una privată, ceea ce se întâmplă în interiorul ei nu ține de noi. În ce privește comerțul ambulant, într-adevăr în anumite perioade ale anului, în special vara și toamna, vânzătorii se adresează la primărie pentru a solicita permisiunea de a vinde în stradă, pentru asta ei achită și o anumită taxă. Țin să concretizez, că vânzătorii de pe trotuarele alăturate pieței respective până în acest moment nu au făcut astfel de solicitări, dar pentru asta, desigur, există reglementări. Noi deja am discutat pe acest subiect împreună cu reprezentanții poliției referitor la măsurile ce pot fi întreprinse. De multe ori însă nu avem pârghiile legale ca să putem influența asupra situației”, ne-a explicat viceprimarul Petru Langa.

