Prima zi de primăvară în Piața Independenței din orașul Ungheni



Un cititor al ziarului ”Unghiul” ne-a aduc câteva fotografii. Dânsul a prins în obiectiv porțiuni ale Pieței Independenței din orașul Ungheni cu mormane de zăpadă murdară și băltoace de apă. Acesta se dă cu părerea: posibil că serviciile comunale nu au avut timp să facă curățenie aici, iar cei de la conducere au uitat că și lângă sediul primăriei trebuie de făcut ordine.

