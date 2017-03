Piedici la angajarea tinerilor



Interlocutoarea ordinară, săteanca Maria Lupu, spune că acum tinerilor specialişti le este foarte greu , în special, la sat, şi nu numai de aceea că acolo nu este de lucru, pentru că dacă şi apare un loc vacant, mai ales la grădiniţă, mai degrabă e angajată o absolventă a liceului. De ce? Femeia presupune că un tânăr specialist are opinie proprire şi o poate exprima, ştie cum trebuie de lucrat şi în orice caz nu va tăcea, pe când o elevă de ieri va face ceea ce i se spune şi niciodată nu va avea obiecţii.

Ea dă un exemplu. În satul lor trăieşte o femeie tânără cu diplomă de specialistă în domeniul administraţiei publice, chiar stagiul l-a făcut la primăria din localitate care nu demult a anunţat concurs pentru suplinirea unei 000funcţiei publice. Mulţi săteni ştiu deja cine va câştiga. Nu tânăra specialistă, deşi corespunde tuturor cerinţelor, fiindcă membrii comisiei speciale vor găsi o sumedenie de motive ca să nu-i permită să învingă la concurs. Se va lua în consideraţie şi faptul că are copii de vârstă preşcolară, doar se mai pot îmbolnăvi. Aşa că, zice ea, nu trebuie să ne mirăm dacă această specialistă peste un timp îşi va face bagajele şi va părăsi satul de baştină. Maria a dorit să afle cât de obiective sunt aceste comisii. Naiva de ea, cine va răspunde sincer la această întrebare, cine va spune că acum specialitatea, chiar dacă există diplomă de licenţă, nu are nicio importanţă, principalul e să fii membru al unui partid, iar în sat nici acest lucru nu prea contează.

La întrebarea privind obiectivitatea comisiei de concurs preşedinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, a răspuns că există Regulamentul cu privire la suplinirea în bază de concurs a funcţiei publice, în conformitate cu care la prima şedinţă a sa comisia studiază CV-urile prezentate de pretendenţii la locul vacant şi ia decizia privind admiterea participanţilor la concurs. Desigur, atunci când candidaţii răspund la întrebări oral, poate exista un anumit subiectivism, dar când e o probă scrisă, ce a scris persoana, aceea este. Iar un tânăr specialist, chiar fără vechime în muncă, în timpul interviului se poate prezenta foarte bine.

În baza aceluiaşi regulament consilierii locali numesc secretarul consiliului local după publicarea avizului respectiv privind anunţarea concursului de suplinire a funcţiei. În acest caz, ca şi la suplinirea funcţiei vacante de funcţionar public, la şedinţa comisiei sunt invitaţi specialistul sau juristul Consiliului Raional. De asemenea se examinează CV-ul, iar participanţii la concurs susţin un test în scris şi interviu.

Interlocutoarea a men-ţionat că sunt funcţii vacante la Consiliul raional, dar, cu părere de rău, un specialist începător are un salariu mic.

