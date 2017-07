Plaje amenajate și nu prea



După câteva zile de la deschiderea sezonului estival malul lacului Delia încă mai este dominat de buruieni și gunoaie. Din peisajul pustiu și dezolant primul lucru care iese în evidență este panoul de la intrare: „Stimați ungheneni! Primăria orașului Ungheni a amenajat această plajă pentru odihna dumneavoastră! Mentenanța este asigurată de întreprinderile municipale „Servicii Comunale Ungheni”, „AVE-Ungheni” și „Apă-Canal”.

Cu toate că înaintea deschiderii sezonului estival reprezentanții primăriei au declarat că lucrările de amenajare sunt în plină desfășurare, iar după obținerea analizelor vor instala și semnele respective, aceste lucrări nu au fost încă finisate. Potrivit unui locuitor din zona respectivă, la fața locului ar fi fost și specialiști de la Chișinău, care ar fi atenționat primăria de această neregulă. „Acum trei săptămâni comisia i-a avertizat că le va pune amenzi, deoarece plaja nu arată corespunzător, dar de atunci nu s-a mai întreprins nimic. Eu locuiesc aici și am mai cosit în locurile în care buruienile erau foarte mari, dar asta nu intră în obligațiile mele”, ne-a spus Anatolie Tofan.

Potrivit viceprimarului municipiului Ungheni, Petru Langa, gestiunea acestei plaje de către întreprinderea municipală „Servicii Comunale Ungheni” este una nesatisfăcătoare. „E în datoria autorităților publice să asigure anumite condiții. Cu părere de rău, în acest sezon nu se mai pot crea condiții de scăldat, dar măcar de plajă. Faptul că până în acest moment nu au fost curățate denotă iresponsabilitatea angajaților care se ocupă de întreținerea plajei. Evident că aici trebuie să intervină și serviciul comunal, care până la acest moment a fost preocupat de curățenia în oraș și pe plaja de la Prut. Acolo condițiile sunt mult mai bune, de aceea din acest motiv s-a pus mai mult accentul pe acea plaja”, ne-a declarat viceprimarul.

Începând cu anul viitor se preconizează ca plaja Delia să fie amenajata corespunzător, să se construiască și o căsuță pentru salvamari, iar apa să fie curățită. Până atunci copiii se adaptează și la aceste condiții, cei mai mulți dintre ei intră nestingheriți în apă împreună cu bobocii, care pasc în apropiere. Referitor la panourile de atenționare cu privire la scăldatul interzis ce nu au fost instalate, Filip Ciubat, unul din salvamarii de aici, susține că acestea sunt deja pregătite și urmează să fie instalate. „Întârzierea a fost cauzată în mare parte de lipsa materialelor, noi am făcut lista cu cele necesare, dar până a fost aprobată pentru decontare, până s-au procurat… Din acest motiv a durat mai mult timp”, spune bărbatul.

