Taxa de salubrizare nu este folosită doar pentru curățarea spațiilor publice. În timp ce în orașul Ungheni „se curăță” aceleași spații care sunt deja îngrijite de către Intreprinderea Municipală „Servicii Comunale Ungheni” sau spațiile verzi din apropierea primăriei, alte comune, care au implementat această taxă o folosesc pentru iluminarea stradală și alte lucruri, care nu țin de salubrizare.

Anul acesta până în luna august, Primăria orașului Ungheni a încasat 342 188 lei. Destinația acestor bani încă nu este cunoscută. Întrucât nu există un fond separat, taxa respectivă întră în același buget al primăriei, unde sunt colectate toate taxele locale.Respectiv nici cheltuirea acestora nu ține neapărat de asigurarea salubrizării. Unii ungheneni se plâng că, deși plătesc tot timpul această taxă, în zona lor încă nu s-a ajuns cu curățenia.

În decursul anului trecut primăria orașului a încasat suma totală de 499 900 lei. Potrivit contabilei-șefe, Tatiana Pavliuc, acești bani au fost cheltuiți pentru salarii și întreținerea sectorului de amenajare respectiv. În aceste cheltuieli întră și procurarea uneltelor și materialelor necesare pentru curățirea și amenajarea spațiilor publice. Mai multe detalii despre gestionarea acestor bani, nu am reușit să aflăm. Potrivit unui raport din anul 2014, din cei 283 000 lei acumulați atunci s-a procurat inventar stradal, mături, coase, lopeţi, greble, s-au cheltuit ceva mai mult de 39 de mii de lei. Aproximativ 36 de mii de lei s-au folosit pentru procurarea cositoarelor. În urma unei analize deducem faptul că anual aceste instrumente și înventar stradal sunt înlocuite, or fi având oare aceste unelte un termen anumit de exploatare?

O altă primărie care strânge bani de pe urma acestei taxe este cea a comunei Pârlița. Acolo taxa concepută este de 3 lei și a fost implementată în anul 2016, atunci s-au strâns 27 000 lei. Anul acesta în primele 7 luni încasările au crescut considerabil, aproximativ 78 000 lei, întrucăt datornicii și-au plătit și taxa de anul trecut. Până la sfârșitul anului primarul comunei, Ion Bejan, preconizează că în buget vor fi 180 000 lei colectați din taxa pentru salubrizare. Primarul ne-a precizat faptul că acești bani nu întră într-un cont special, dar sunt încasați în același buget cu celelalte taxe. De asemenea dânsul ne-a spus că banii sunt folosiți la iluminatul stradal, la curațirea trotuarelor, bordurelor, o parte din ei sunt destinați lucrărilor de depozitare a gunoiului, pentru care se cheltuiesc aproximativ 8000 de lei lunar. Tot din acești bani este achitat și salariul de 900 de lei al unui angajat, care se ocupă de colectarea gunoiului din cele 30 de coșuri din comună.

Dacă pentru unele primării această taxă s-a implementat cu succes contribuind cu încasări anuale destul de bune, în alte primării acești bani se strâng mai greu sau deloc. Conform spuselor primarei orașului Cornești, Vera Buga, acolo taxa de salubrizare a fost implementată încă de la începutul anului 2014. Fiecare cetățean achită un leu pentru aceste servicii. De la începutul anului curent au fost colectați 25 000 lei. Din acești bani primăria asigură curățirea trotuarelor, vopsirea bordurilor, îngrijirea copacilor, procurarea instrumentelor. De asemenea din acest buget mai sunt curățite și coșurile de gunoi din oraș. Primara a ținut să menționeze și faptul că datorită unui proiect au fost procurate 30 de coșuri, însă la nici câteva luni de la instalarea acestora jumătate din ele au fost vandalizate de cetățeni. Dânsă s-a arătat nemulțumită de acest lucru, precizând că, deși această taxă este mult prea mică comparativ cu cele impuse de alte primării, nici măcar pe aceasta primăria nu o poate încasa.

Potrivit lui Gheorghe Filipovici, primarul comunei Boghenii Noi, și aici s-a încercat să se introducă această taxă, anume pentru găspodăriile țărănești. Zeci de gospodari s-au arătat nemulțumiți și au refuzat să plătească motivând că nu doar ei sunt cei care fac mizerie.

