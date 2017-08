Podul de pe strada Băilești din Ungheni a fost reparat



Veniți să vedeți un exemplu de activism civic. Și în orașul Ungheni oamenii se pot organiza fără a implica primăria să își croiască drum spre casă – acesta a fost mesajul unui grup de locuitori de pe strada Băilești. De fapt, este vorba despre un pod aflat la intersecția străzilor Băilești și Zamfir Arbore, construit peste un șanț de acumulare a apelor pluviale și care trebuia să facă legătura între scurgerea de ape pluviale de pe strada Ștefan cel Mare, ideea fiind că se vor revărsa în râul Prut. Din cauză că tuburile de sub pod erau îmbâcsite cu nămol și deșeuri menajere, după fiecare ploaie apa se acumula pe strada Băilești. Iar aici nu a ajuns civilizația, căci e un drum de țară, iar șanțul de acumulare a apelor pluviale abia de se mai vede de după iarbă înaltă de un metru. Varianta albă a drumului se termină într-o băltoacă de la sfârșitul străzii Cupcea, care la fel, se intersectează cu strada Băilești. Astfel, punct de intersecție este o băltoacă, pe care încearcă să o acopere cu resturi de materiale de construcții unii șoferi care nu pot ajunge cu mașina până la casele lor.

Sergiu Procopenco, locuitor de pe această stradă, spune că inițiativa a fost a unui vecin, Nicolae Ciobanu, fiind susținută și de mulți alții. După cum a menționat acesta, nu e firesc ca doi oameni să lucreze, iar alții să se uite de după gard. Gheorghe Dereneu, un alt locuitor de aici, spune că investiția nu a costat atât de mult, căci de la fiecare familie, care locuiește în preajma acestui pod, au adunat câte 500 de lei.

Lucrările de construcție au fost executate la fel de către cei din grupul de inițiativă. „Podul arăta jalnic. Așa că l-am întărit, l-am lărgit, în așa mod pe aici poate urca și coborî la vale și un mijloc de transport”, explică Gheorghe.

Cetățenii au avut și un mesaj către autoritățile publice locale: în suburbii de asemenea locuiesc cetățeni, care au nevoie de străzi practicabile și iluminate.

Gheorghe Derenu spune că nu au apelat la autorități și nici nu intenționează să o facă pentru a fi susținuți material, deoarece sunt ocupați cu alte treburi, mult mai importante.

Din spusele responsabililor de domeniul construcțiilor, din lipsa surselor financiare strada Băilești nu va fi reparată nici anul acesta. În prezent, se încheie lucrările de construcție a rigolelor de pe strada Ștefan cel Mare. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

