Corespondența a durat 7 ani

Podul mic de la râul Delia este principalul fir roșu al tuturor scrisorilor adresate cu regularitate autorităților publice locale de către Simion Melnic, domiciliat pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Prima scrisoare autorul a expediat-o încă în anul 2010. Cetățeanul conștient cerea autorităților să întreprindă careva măsuri, căci locuind aproape de podul mic de pe râu, după ploi sau după topirea zăpezii, apa se acumulează și îi inundă ograda. „Din lipsa canalului de scurgere a apelor pluviale apa mi-a intrat și în beci, iar pe drumul asfaltat s-a depus un strat gros de 20 centimetri de nămol. În schimb, vara e cu totul altă situație – drumul e acoperit cu un strat gros de praf și nisip, care pe timp de caniculă ajunge prin geam în casă”, spune supărat interlocutorul.

Conținutul acestei scrisori se repetă cu exactitate din 2010 până în prezent. Între timp, autoritățile locale nu se obosesc să îi răspundă, expediindu-i omului unul și același răspuns: „Vă comunicăm că la stabilirea timpului favorabil pentru executarea lucrărilor cu mecanisme va fi amenajat digul râului Delia și evacuarea apelor pluviale de lângă gospodăria ce va aparține”. Se pare că în această perioadă, adică de-a lungul celor șapte ani, autoritățile sunt în așteptarea timpului favorabil pentru a începe lucrările de reparație. Cristofor Codreanu, viceprimarul municipiului Ungheni, spune că lucrări de mentenanță au fost executate la necesitate în această zonă. Dânsul ne asigură că cel puțin de două ori (la sfârșitul anului 2016 și începutul lui 2017) au fost contractate serviciile unui excavator. Potrivit viceprimarului, a fost săpat un șanț de evacuare a apelor pluviale, nivelată strada, iar toate acestea ar fi doar niște lucrări temporare. Făcând un calcul preliminar, pentru efectuarea lor s-ar fi cheltuit 2000 de lei doar pentru câteva ore de lucru. Banii s-au alocat, responsabilii au raportat, în schimb locuitorii mari schimbări nu au observat. Care e situația la zi

Ne-am deplasat la fața locului, căci decât să auzi de o sută de ori, mai bine să vezi o singură dată. „Vă aștept de mult timp, deja credeam că ați renunțat, vă este frică și nu mai doriți să scrieți la acest subiect”, cu acest mesaj ne-a întâlnit Simion Melnic.

De fapt, ce am văzut e exact ceea ce a expus în scrisori dânsul: pod sfărâmat, parapetul de mult nu mai există, iar pe malul râului Delia (dacă mai poate fi numit râu), gunoi menajer și stradal, iarba înaltă și mirosul persistent te duc la gândul că pe aici de mult nu au trecut angajații întreprinderii municipale de salubrizare. „Parcă suntem aproape de centrul orașului, parcă achităm și o taxă locală pentru evacuarea gunoiului stradal, dar totul este în zadar”, adaugă o altă locuitoare, Alexandra Putină.

Sunt nemulțumiți și șoferii care circulă pe acest drum, numit de către ei „trecerea peste podul mic”, căci aici nu există nici ambuteiaje, nici semafoare și este un drum mai scurt spre garajele din vecinătate. Deci e un drum destul de solicitat. Podul de piatră va fi reparat?

Nu am primit un răspuns concret la această întrebare de la reprezentanții autorităților publice locale. Viceprimarul Cristofor Codreanu ne-a explicat că a discutat de nenumărate ori cu persoana respectivă, căreia i s-a explicat că se poartă negocieri cu potențiali finanțatori, căci autoritățile locale nu își pot asuma din buget astfel de cheltuieli. Totuși, dânsul ne-a spus că a vorbit cu Alexandru Brânză, vicepreședintele raionului Ungheni, care i-a făcut o promisiune verbală: reparația podului mic și a acestei porțiuni de drum va intra în lista de lucrări efectuate în cadrul proiectului de reabilitare a drumului Ungheni-Cetireni-Alexeevca.

Vicepreședintele nu a confirmat informația respectivă, dar a menționat că, potrivit ultimelor schimbări operate în legislație, toate podurile din republică au fost luate la balanța Administrației de Stat a Drumurilor.

Există și o expertiză tehnică a podului dat, ce-i drept, aceasta s-ar prăfui în sertarele Primăriei municipiului Ungheni, deci nu poate fi întocmit un deviz de cheltuieli, până la o nouă reevaluare a stării podului, dar și a barajului aflat la o distanță de circa 500 de metri de el, care la fel, necesită o reparație capitală.

Totodată Alexandru Brânză a adăugat că și în continuare vor insista ca structura respectivă, adică Administrația de Stat a Drumurilor, să înceapă totuși procedura de reparație capitală a acestor obiecte. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

