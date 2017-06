Poliția de frontieră sărbătorește



Pe 10 iunie, Poliția de Frontieră a împlinit 25 de ani de la fondare. Cu această ocazie la Palatul Culturii din orașul Ungheni a avut loc un eveniment festiv, la care au participat colaboratori ai Direcției Regionale Vest, reprezentanți ai administrației publice locale, oaspeți, dar și simpli cetățeni. Pe platoul din fața instituției, apoi pe Piața Independenței a fost amenajată o expoziție cu echipamentul din dotarea poliției de frontieră, iar alături de colegii săi au fost și echipele canine, care au prezentat diverse elemente demonstrative, practicate zi de zi în munca lor de asigurare a securității frontierei. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 16.06.2017.

