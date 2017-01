Politica, o afacere profitabilă



Tweet



Tweet

Unii se duc în politică pentru a obţine funcţii, de la cele mai mici la cele mai mari. Alţii se duc în politică ca să scape de problemele cotidiene şi să se îmbogăţească ei personal cât şi familiile, rudele lor cele mai apropiate. Ai treilea se duc în politică având scopul de a-şi păstra proprietăţile, afacerile dar şi pentru a le înmulţi şi dezvolta mai mult. Şi numai ai patrulea, o categorie foarte mică de oameni, se duc în politică pentru a schimba ceva în viaţa lor şi a societăţii, pentru a susţine nişte idei, a realiza nişte scopuri măreţe. Toate acestea le poţi observa la orice nivel – sat, comună, oraş, raion, ţară. Unii obţin mai mult decât au sperat, alţii – mai puţin, numai cei de jos continuă să-şi trăiască viaţa în mizerie, sărăcie, împotmolindu-se mereu în lipsuri şi probleme.

You can leave a response , or trackback from your own site.