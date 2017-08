Polițist pedepsit pentru tortură



Un polițist din Ungheni, a fost condamnat la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani și 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul organelor de drept pe un termen de 7 ani.

Acesta, exercitînd funcţia de șef de post, suspectându-l pe partea vătămată, de comiterea unei sustrageri, cunoscând că este minor, l-a reținut şi, utilizând cuvinte vulgare în prezența mai multor persoane, inclusiv cunoscute de către minor, care înjoseau demnitatea acestuia, i-ar fi ordonat să urce în automobilul său personal și ulterior, l-a condus pe malul unui iaz. Acolo, abuzând de situația sa de serviciu în calitate de colaborator de poliție, încălcând grav Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, urmărind scopul intimidării, umilirii minorului, recunoașterii vinovăției de către acesta în comiterea sustragerii, precum și pedepsirii lui pentru fapta comisă, depăşind drepturile şi obligaţiile sale de serviciu l-ar fi impus să se dezbrace până la lingeria de corp, în prezența mai multor persoane, utilizând cuvinte înjositoare și glume, i-ar fi ordonat minorului să intre în apa rece a iazului pentru a extrage plasele de pescuit. La refuzul minorului, că apa era rece, l-ar fi amenințat că-l va îneca în acel iaz sau îl va lipsi de libertate pe o perioadă de 15 zile. Atunci minorul ar fi intrat dezbrăcat în apa iazului unde s-ar fi aflat o perioadă îndelungată de timp, apoi a ieșit pe la malul opus al iazului, unde deja fiind în stare de inconștiență, a fost scos din apă de către alte persoane și îmbrăcat, după care a fost condus într-un depozit din apropiere, aflându-se în stare de hipotermie și semi-conștiință, cauzându-i părţii vătămate durere, suferinţe fizice și psihice puternice.

Procurorii care au reprezentat acuzarea în instanța de judecată au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea pe un termen de 13 ani 10 luni, și drept urmare consideră sentinţa prea blândă şi o vor ataca la Curtea de Apel Bălţi.

