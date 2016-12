Polițiștii din Ungheni au reținut trei bărbați suspectați de comercializarea substanțelor narcotice



Trei bărbați cu vârsta de 24, 43 și respectiv 48 de ani, locuitori ai raionului Ungheni, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice.

Astfel, la 21 decembrie, în urma perchezițiilor efectuate de angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni, la domiciliile suspecților, au fost depistate mai multe sacoșe cu masă vegetală mărunțită de culoare verde, cu miros specific de marijuana. Masa vegetală a fost ridicată pentru a fi supusă expertizei. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală în baza art. 217 prim alin. 3 Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

