Pompierii voluntari vor fi primii care vor interveni în zona Sculeni



Premieră pentru raionul Ungheni, pentru țară. În satul Sculeni a fost deschis un Post de pompieri și salvatori, pe bază de voluntariat. Acesta va deservi populația din satele Blindești, Bulhac, Cioropcani, Floreni, Gherman, Medeleni, Sculeni, Stolniceni, Buciumeni și Florești. Evenimentul de inaugurare a avut loc, miercuri, 3 mai, în prezența mai multor oficiali, dar și oaspeți din Jogeva, Estonia și Kaarina, Finlanda. Mai multe detalii citiți în ziarul UNGHIUL, pe 19 mai 2017 Vă prezentăm un reportaj foto de la eveniment.

