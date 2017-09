Portal informațional „la cheie”



Tweet



Tweet

Ai o idee de start-up în media online? Vino cu ideea și API te va ajuta s-o realizezi! În baza unui concurs, Asociația Presei Independente (API) va alege 5 start-up-uri media (platforme online cu conținut informativ generalist) din 4 regiuni ale țării (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia). Timp de un an, fiecarui start-up îi vor fi oferite 72 ore de instruire la tema creării, administrării şi promovării unei platforme media online, a instrumentelor de creare a unui conținut atractiv, 6 luni de mentorat cu manageri și experți în domeniu, acces la tot echipamentul necesar pe perioada proiectului, designul gratuit al site-ului și achitarea hosting-ului timp de 2 ani. Cerințe: Fiecare start-up trebuie să aibă o echipă din 3 membri (obligatoriu să fie prezente persoane de ambele genuri);

Vârsta membrilor echipei: de la 18 până la 35 ani;

Se acceptă start-up-uri din toate regiunile țării (cu excepția or. Chișinău), prioritate se oferă localităților cu acoperire mediatică redusă;

Se acceptă atât proiecte la nivel de idee, cât și proiecte lansate după 1 ianuarie 2017. Dosarul de participare va conține: scrisoare de motivare, CV-urile membrilor echipei și formularul completat (vedeți formularul aici) Dosarul va fi transmis la adresa electronică stela.roman@api.md, cu mențiunea ”Start-up media” până la data de 20 octombrie 2017, ora 18.00. Persoană de contact: Stela Roman, coordonatoare de proiecte – 022 210602. Proiectul “Start-up-uri în media online în regiunile Moldovei și suport pentru profesionalizarea presei regionale în scopul informării obiective și responsabilizării aleșilor locali” este implementat de către Asociaţia Presei Independente şi este finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

You can leave a response , or trackback from your own site.