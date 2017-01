De trei ani, Moldova i-a devenit gazdă. Sau mai exact, Costuleniul, de unde este soţia sa, Ana. Îi este dor însă de Siria, ţara sa de baştină, dar vor să îşi facă un rost aici. „E pace în Moldova şi vreau să îmi cresc copiii în siguranţă”, spune Hassan Chaban. Pe el şi pe familia sa urgia războiului i-a adus în Moldova. Iar istoria soţilor Chaban o aflaţi în rândurile care urmează.

— Cum aţi făcut cunoştinţă cu Hassan?

Ana: A fost cu mai mulţi ani în urmă. Lucram ambii în Dubai, soţul era bucătar la un restaurant. Deja se fac 12 ani de când suntem căsătoriţi şi avem patru copiii împreună, cel mai mare are 10 ani, iar cel mai mic — şase luni.

— Bănuiesc că din cauza conflictului aţi plecat din Siria.

Ana: Am locuit în Siria, iar de trei ani suntem în Costuleni, satul în care m-am născut. Înainte să revin în Moldova mi-a fost foarte greu. Nu puteam să vin cu copiii. Am revenit de câteva ori, am bătut la uşile mai multor instituţii ca să perfectez actele copiilor. Mai întâi am plecat la fratele soţului, în Maroc, după care am ajuns şi la Costuleni. Avem o casă aici.

— Cum ţi se pare Moldova?

Hassan: E o ţară foarte frumoasă, primitoare. Familia mea e aici şi vreau să rămân în această ţară. Nu mă întorc în Siria, de unde am plecat de 7 ani. Vreau să muncesc aici, iar din cauza că nu am toate actele perfectate nu pot să îmi îndeplinesc acest gând. Am lucrat în restaurante şi hoteluri de cinci stele din Dubai, Arabia Saudită, Maroc, Liban şi am destulă experienţă. Sunt bucătar de profesie.

— Aţi reuşit să vă integraţi? Cum v-au primit costulenenii?

Hassan: Moldova are oameni buni. Mă bucur că e linişte şi pace, iar asta cel mai mult contează. Ceea ce nu e în Siria.

— Din ce bani trăiţi?

Ana: Deocamdată nu lucrăm. Primim un ajutor social, ne ajută şi fraţii lui Hassan.

Hassan: După ce voi deveni cetăţean moldovean cu acte în regulă vreau să lucrez bucătar.

— Gătiţi împreună?

Hassan: Îmi place să fiu la bucătărie, e profesia mea, dar gătim şi împreună cu soţia. Să ştiţi că felurile de mâncare tradiţională siriană sunt: humus, tabouli, kibbeh, kepsi cu carne din găină. Nu se prepară uşor şi ia mult timp tot procesul. Îmi plac şi felurile de mâncare moldoveneşti.

— Unde este familia dumneavoastră?

Hassan: Situaţia la noi e grea, dar acum familia e în siguranţă. Toţi au plecat din Siria. Acum se află în Maroc.

— Ce gust are migraţia?

Hassan: E dulce, atunci când migrezi într-un loc unde e pace, linişte şi te simţi în siguranţă.