Povești de adormit copiii



Cică, clasa politică de la noi s-a discreditat, de aceea trebuie de schimbat sistemul electoral. Păi, nimeni altul nu a discreditat-o mai mult decât cei care din 2009 sunt la guvernare și tot ne mint că ne fac viața europeană. Acest grup de băieți șmecheri a făcut și face tot ce îi trăsnește în cap, fără a-i întreba pe cei care i-a adus la putere. Acum, chipurile, alegătorii vor decide cine să fie deputat și cine nu. Povești de adormit copiii, dar mulți încă mai cred în ele. Însă banii și funcțiile decid cine vine la guvernare și cine va continua să taie pentru sine felia din tortul cu cireașa votului mixt. Dacă până acum ar fi fost folosite cu cap miliardele pe care ni le-au dat americanii, Uniunea Europeană, românii, japonezii etc., astăzi trăiam nu mai rău ca elvețienii.

