Un dolofan și guraliv demnitar de stat, la întrebarea de unde ia bani pentru a întreține familia, palatul de lux unde locuiește, fără pic de rușine răspunde că îl ajuta părinții pensionari. Un alt individ, care toată viață lucrează la stat, dar a acumulat o avere impresionant, declară anual donații de sute de mii de lei de la mama sa pensionară. Și de aceștia sunt sute, mii… Ori cetățenii de rând nu înțeleg ce se întâmplă în viața aceasta, ori totuși povestea a devenit realitate și unii dintre noi, mai ingenioși și mai descurcăreți, au prins peștișorul de aur… Dar poate că țara, care nu este în stare să aibă grijă de cetățenii săi, să ticluiască măcar încă o poveste și să-i asigure pe toți cu astfel de părinți pensionari.

