Prânzul copiilor obținut prin sponsorizare



Tweet



Tweet

BOGHENII NOI. Odată cu începerea noului an de studii, școala de circumscripție din Boghenii Noi beneficiază de o nouă sponsorizare din partea unui consilier local. Cei 84 de copii din treapta gimnazială, care vin la această școală din 5 sate, beneficiază gratuit de o masă în timpul prânzului. Inițiativă vine din partea lui Gheorghe Margarint, originar din Boghenii Vechi, actualmente domiciliat în Chișinău. Dânsul este consilier local în Boghenii Noi și deține propria afacere. Odată cu începutul anului școlar, Gheorghe Margarint s-a adresat directoarei școlii, Rodica Roșca, cu propunerea de a acorda ajutor gimnaziului. După mai multe idei de a răsplăti silința elevilor, ambii au hotărât că pentru acești copii ce vin din depărtare ar fi binevenită o masă caldă.

După cum a menționat directoarea școlii, sponsorul oferă 4500 lei lunar pentru pregătirea unui meniu copiilor din treapta gimnazială. Pentru întregul an de studiu Gheorghe Margarint va aloca suma totală de 40 500 lei. Din câte a precizat Rodica Roșca, aceasta nu este singura sponsorizare oferită voluntar. Anul trecut Viorel Godea, un alt agent economic, a oferit 3 premii bănești la sfârșitul anului de studii în valoare de 3000, 2000 și 1000 de lei pentru elevii cu cele mai bune rezultate.

You can leave a response , or trackback from your own site.