Vremea când pe străzile orașului Ungheni puteai circula liber a rămas în istorie. Acum începi să te simți norocos, când mai prinzi un loc de parcare liber în centrul localității. Și dacă totuși nu faci parte din categoria norocoșilor, te supui riscului de a fi amendat și parchezi unde-ți vine mai bine sau mai aproape. Din cauza comodității anumitor șoferi străzile au ajuns să fie circulate pe o singură bandă, iar cealaltă folosită pe post de parcare. În astfel de condiții traficul devine îngreunat și ajungi să parcurgi o porține de drum într-un timp dublu. Problema se acutizează și mai mult în orele de vârf și mai ales în zilele de piață. În urma problemei iscate după închiderea parcării din piață, prea puțini șoferi mai sunt dispuși să achite o taxă de 10 lei, alegând să parcheze neregulamentar.

Igor Maximciuc, specialist superior auto de stat, inspector principal al Inspectoratului de Poliție Ungheni a declarat pentru ziarul „Unghiul” că de la începutul anului și până acum în acest sens au fost întocmite sute de procese-verbale. Pentru creare de obstacol celorlalți participanți la trafic s-au perfectat 118 procese-verbale, pentru parcări neregulamentare – 359, pentru încălcarea marcajelor – 339, pentru crearea de accident – 11, pentru accidentele cu pagubă materială – 227 și pentru accidentele în care persoanele au suferit și vătămări corporale – 31. După spusele lui, șoferii noștri și-au creat o obișnuiță urâtă. „Pentru ei este mai simplu să riște parcându-se ilegal și să plătească o amendă de 350 de lei atunci când sunt prinși, decât să caute parcările permise care, la drept vorbind, nu mai sunt suficiente, întrucât și numărul autovehiculelor a crescut considerabil”, a precizat specialistul. Dânsul ne-a mai comunicat că la moment sunt 22 000 de unități de transport înregistrate în raionul Ungheni și alte 3-4 mii înregistrate în alte raioane la care se mai adaugă 2-3 mii de autovehicule care vizitează zilnic orașul Ungheni. Comparativ cu anii trecuți, acest număr este în continuă creștere, iar problema s-ar putea rezolva abia după ce va fi deschis și traseului de centură.

Arhitectul municipiului Ungheni, Vlad Savin, a explicat procesul prin care s-a ajuns la problema respectivă. Potrivit acestuia, de vină ar fi umanismul sovietic. Pe atunci mașinile personale erau rar întâlnite, predominau cele de serviciu. Ceea ce avem astăzi în curțile blocurilor și ale instituțiilor ar fi de fapt locuri de întoarcere și nu de parcare. Problema creată la momentul actual nu este atât de simplu de rezolvat, a mai menționat specialistul. „Noi avem nevoie să aprobăm un nou regulament. În prezent suntem în curs de studiere a unui ghid, ceea ce ține de planificarea și gestionarea sistemului de parcări urbane. Nu este atât de simplu să amenajezi niște parcări. Ele trebuie să aibă o logică, să fie bazate pe un studiu în dependență de zone, ore de vârf. Fiecare loc de parcare trebuie să fie bine poziționat și argumentat. Problema parcărilor nu va fi rezolvată până când nu vom avea un ghid aprobat de Consiliul Municipal. Ceea ce vrem noi să facem la moment e să întocmim un plan urbanistic ce va cuprinde zona de centru. În linii generale planul ar include străzile Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Feroviară și Alexandru cel Bun. Aici se poate de făcut careva schimbări, care ar îmbunătăți cât de cât situația. Se pot crea noi locuri de parcare, o idee mai năstrușnică ar fi și o posibilă parcare subterană. Este evident însă că astfel de lucrări necesită investiții mari și o perioadă mai îndelungată. Până atunci noi nu putem lua măsuri drastice nici în privința șoferilor. Atâta timp cât nu avem ce să le propunem în schimb, nu putem avea nici cerințe prea mari față de ei”, a spus în încheiere Vlad Savin.

