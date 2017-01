Premii pentru halterofilii din Unțești



Tweet



Tweet

La turneul republican de haltere „Podețul de Anul Nou-2017”, care s-a desfășurat recent la Chișinău, au participat și halterofilii din satul Unțești. Gheorghe Gorencu, antrenor la Școala Sportivă Raională, este mândru de rezultatele discipolilor săi, doar de la fiecare campionat se revin acasă doar cu locuri premiate. De data acesta 5 sportivi s-au clasat pe primele poziții. Dan Tetelea, elev în clasa a IV-a, a câștigat medalia de bronz la categoria de greutate 32 de kilograme. La categoria de 36 de kilograme, Viorel Antoci a ocupat locul I, iar Andrian Zaimidoroga – II, ambii sunt elevi în clasa a V-a.

Au evoluat cu succes și fetele. Victoria Gamurari a ocupat locul I, la categoria 36 kilograme, iar Dana Lebădă – II categoria de 40 de kilograme. Ambele fete pe parcursul anului de fiecare dată au revent de la competiții cu locuri premiante. Victoria Gamurari menționează că îi place ceea ce face, chiar dacă unii spun că a ridica haltere nu este un sport pentru fete. Atât una cât și alta, au în palmares câte 3 medalii, inclusiv una de la campionatul republican, unde au participat halterofili din întreaga țară.

You can leave a response , or trackback from your own site.